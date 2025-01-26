الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يطارد الصدارة بفوز عريض على ليتشي

سحق إنتر ميلان نظيره ليتشي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الايطالي، على ملعب " فيا ديبل ماري".

انهى فريق إنتر ميلان الشوط الاول أمام نظيره ليتشي بهدفين للا شيء، خلال الشوط الاول، استحوز فريق انتر ميلان على الكرة وفرض اسلوبه على مضيفه ليتشي، حيث افتتح دافيد فراتيسي التسجيل للانتر مبكرًا في الدقيقة السادسة بعد أن تلقى الكرة والمرمى خالي من ماركوس تورام بعد مراوغة رائعة من الفرنسي لخط الدفاع.

ثم أضاف دافيد فراتيسي الهدف الثاني، ولكن الغاه الحكم بداعي التسلل ليعود المهاجم لوتارو مارتينيز ويسجل الهدف الثاني لفريق الانتر بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى لتسكن شباك ليتشي.

وفي الشوط الثاني واصل إنتر ميلان سيطرته على اللقاء وسجل الجناح الهولندي دومفريس الهدف الثالث للإنتر بعد تمريرة سحرية من المهاجم مارتينيز.

وأختتم مهدي طارمي سجل المباراة التهديفي بتسجيل ركلة جزاء بطريقة رائعة في مرمى ليتشي. حاول لاعبو ليتشي بالعديد من تسديدات ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة، ويواصل مطاردة نابولي لمزاحمته على صدارة الترتيب. وفي آخر 16 مباراة لفريق انتر ميلان في الدوري الإيطالي حقق 13 انتصارًا وثلاث تعادلات.

ويظل ليتشي في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.