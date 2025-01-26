رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج 1446 هـ، والذي أُقيم بمسجد الإسماعيلي "المطافي"، وسط حضور رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

شهد الاحتفال ـ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إلى جانب نخبة من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية وقيادات مديرية الأوقاف والقيادات الشعبية بالمحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بأداء صلاة المغرب، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ مصطفى عبدالفتاح.

وألقى الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، وأهمية القيم التي جاء بها الإسلام، وعلى رأسها التسامح والسلام.

وخلال الاحتفالية ـ قدّم اللواء أ.ح طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التهنئة لمواطني المحافظة بهذه الذكرى العطرة، داعيًا الله أن يمن على مصر بالأمن والاستقرار والازدهار.

و أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدًا في تصريح خاص أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يمثل فرصة للتأمل في معاني الصبر والإيمان، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

واختُتمت الاحتفالية التي قدمها الإعلامي هشام عبدالعزيز من تلفزيون القنال، بتقديم فقرات من التواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمود عوض الله وبطانته، وتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ مصباح شكري، في أجواء إيمانية عطرة.