منظمة النهضة العربية: المجتمع الدولي مطالب بتدابير حازمة لوقف مجازر غزة

قالت الدكتورة مريم أبو سمرة، المنسق العام لمنظمة النهضة العربية، إن المجتمع الدولي لا يتخذ خطوات حازمة لمواجهة المجازر الإسرائيلية في غزة، رغم التصعيد المستمر في وتيرة الممارسات الاستيطانية منذ نكبة فلسطين، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب من المجتمع الدولي تنفيذ تدابير فعّالة تضمن احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية والهيئات القضائية.

وأشارت “أبو سمرة” خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى وجود دعوات دولية لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعيات العامة للأمم المتحدة، إلى جانب دعوات موجهة للدول الأعضاء للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مشددة على ضرورة تبني مزيد من التدابير، مثل ممارسة ضغوط دبلوماسية قوية وفرض عقوبات على إسرائيل، كوسيلة لإجبارها على وقف سياساتها العدوانية واحترام القانون الدولي.

وأضافت أن التنوع في أدوات الضغط الدولي يمكن أن يكون حاسمًا في إجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى دور أكثر نشاطًا للمجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة وإنهاء الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.