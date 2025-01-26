اقرأ غدًا في «البوابة».. الهدنة الهشة في غزة تدخل أسبوعها الثاني وسط صعوبات في تنفيذ الاتفاق

الأحد 26/يناير/2025 - 08:44 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 27 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بتحقيق الأمن الغذائى واستقرار السوق وتعزيز الرقابة

السيسي: يجب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان كفاية الاحتياطيات

ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا

زيلينسكى يطلب من حلفائه إيجاد صيغة للمحادثات مع روسيا

مسئول أممى يدعو إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا

الهدنة الهشة فى غزة تدخل أسبوعها الثانى وسط صعوبات فى تنفيذ الاتفاق

إسرائيل تربط السماح لسكان شمال غزة بالعودة بإلإفراج عن الأسيرة أربيل يهود

«ماسك» يشارك فى اجتماع حزب البديل خلال الحملة التشريعية المبكرة بألمانيا

ترامب يلغى قرار بايدن.. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

وزير خارجية أمريكا يهدد طالبان بوضع مكافأة لمن يقبض على قادتها

أكسيوس: 1800 قنبلة من طراز «MK-84» سترسل إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة

11 قتيلًا و38 جريحًا برصاص الاحتلال جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: إطلاق النار على الأهالى جاء خلال عودتهم إلى قراهم فى كفر كلا