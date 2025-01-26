ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الهدنة الهشة في غزة تدخل أسبوعها الثاني وسط صعوبات في تنفيذ الاتفاق

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 27 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بتحقيق الأمن الغذائى واستقرار السوق وتعزيز الرقابة

السيسي: يجب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان كفاية الاحتياطيات

ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا

زيلينسكى يطلب من حلفائه إيجاد صيغة للمحادثات مع روسيا

مسئول أممى يدعو إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا

الهدنة الهشة فى غزة تدخل أسبوعها الثانى وسط صعوبات فى تنفيذ الاتفاق

إسرائيل تربط السماح لسكان شمال غزة بالعودة بإلإفراج عن الأسيرة أربيل يهود

«ماسك» يشارك فى اجتماع حزب البديل خلال الحملة التشريعية المبكرة بألمانيا

ترامب يلغى قرار بايدن.. ويسمح بإرسال قنابل ثقيلة لإسرائيل

وزير خارجية أمريكا يهدد طالبان بوضع مكافأة لمن يقبض على قادتها

أكسيوس: 1800 قنبلة من طراز «MK-84» سترسل إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة

11 قتيلًا و38 جريحًا برصاص الاحتلال جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: إطلاق النار على الأهالى جاء خلال عودتهم إلى قراهم فى كفر كلا

العدد
البوابة توجيهات رئاسية السيسي سوريا الهدنة ترامب غزة