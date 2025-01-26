الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد ينقذ نانت من خسارة محققة

تعادل فريق نانت بهدف النجم المصري مصطفى محمد بهدف كان عكس سير اللقاء في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا بوجوار"، في الجولة الـ 19 من عمر منافسات الدوري الفرنسي.

تقدم فريق أوليمبيك ليون في الشوط الأول بهدف عن طريق إرنست نوواما، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وأستحوذ ليون وسيطر بالطول والعرض على مجريات اللقاء وصل الاستحواذ خلال المباراة الى نسبة 62 %.

تدارك المدرب انطوان كومبوراي المدير الفني لفريق نانت خطأه وقام بإجراء تبديلاته وأنزل مصطفى محمد في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، ليكافئه النجم المصري ويحرز هدف قاتل في الدقيقة 90، ويخطف نقطة من فم الأسد تقفز بنانت إلى المركز الـ14.

ويقفز أوليمبيك ليون هو الآخر الى المركز الـ5.

ويعد هذا الهدف هو الثاني للنجم المصري في الدوري الفرنسي هذا الموسم.