وزارة الدفاع تُشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك وزارة الدفاع بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم مجموعة من الكتب المتميزة وفي مقدمتها موسوعة "مصر التاريخ والحضارة".

تستعرض الموسوعة، التي أعدتها إدارة الشئون المعنوية بالقوت المسلحة، تاريخ مصر وحضارتها عبر عمرها الذي يتعدى آلاف السنين، كما تحاول الموسوعة الإجابة التعريف بسمات وقيم الإنسان المصري والذي نشر قيم العدل والصدق والأمانة، وأسس أول دولة مركزية في التاريخ.

وتوضح الموسوعة، التي تشتمل على خمسة أجزاء، أصل مدنيات العالم ومنبت نشوء الضمير، والبيئة التي نشأت فيها الأخلاق، كما ترصد مظاهر وأسباب التقدم الحضاري، ومظاهر وأسباب التراجع والانتكاس، وأسباب استهداف الأعداء لموقع مصر الاستراتيجي، وكيف علمت مصر العالم وأساليب مقاومة الأعداء والثورة ضدهم وكيف حافظت على شخصيتها وقيمها وعاداتها وتقاليدها رغم تكرار استعمارها على يد الغزاة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 زواره حتى يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وقد وقع الاختيار على الكاتب والمفكر أحمد مستجير ليكون شخصية المعرض لهذا العام، والكاتبةفاطمة المعدول شخصية معرض الطفل، وجاء شعار المعرض هذا العام بعنوان "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وتحل دولة سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، وتشارك ببرنامج ثقافي متنوع يعكس التاريخ الثقافي والفكري للسلطنة، ويسلط الضوء على العديد من الجوانب التاريخية والتراثية والفكرية بها.

وتشهد الدورة الحالية نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المُشاركة الدولية والمحلية، وتقام الدورة الحالية للمعرض على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 6 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض ما يقرب من الـ600 فعالية متنوعة تشمل ندوات أدبية وحوارات فكرية وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

هذا ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. زار المعرض في دورته السايقة الـ55 4,785,539 زائر.

انطلق المعرض لأول مرة في عام 1969، حينما كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة الراحلة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب في مصر.

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