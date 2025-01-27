اليوم.. افتتاح معرض وزارة الداخلية لمركبات ومعدات التكنولوجيا الأمنية الحديثة

ينطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ73 وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في أجنحة المعرض قطاع الخدمات الطبية وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية وقطاع أمن القاهرة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة الى منظومة أمان.

يسلط المعرض الضوء على حجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الإدارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الأثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية.

كما يشهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالإضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس.