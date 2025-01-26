محافظ الجيزة يفتتح مسجد أبو بكر الصديق بحدائق أكتوبر

افتتح محافظ الجيزة مسجد ابو بكر الصديق بمدينة حدائق اكتوبر، وذلك في اطار الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وأزاح محافظ الجيزة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد المقام على مساحة 675م 2 مقدمًا التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح المسجد معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع في إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام في نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.

وعقب افتتاح المسجد شهد محافظ الجيزة احتفالية مديرية الأوقاف الجيزة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد الجديد .

وحرص المحافظ خلال الاحتفال على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة والتي نستلهم منها حب الوطن والالتفاف حول القائد وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية مشيدا بدور الأزهر والأوقاف في نشر الفكر الوسطى وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي فكر منحرف او متطرف.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها لأنها إحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها علي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة واصفا إياها بأنها ليلة أدخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نورالدين السكرتير العام و محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان مدير الإدارة المركزية والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف.