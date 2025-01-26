غدا.. افتتاح معرض وزارة الداخلية لمركبات ومعدات التكنولوجيا الأمنية الحديثة

ينطلق صباح غدا الاثنين فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الذي تنظمه وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ73 وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في أجنحة المعرض قطاع الخدمات الطبية وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية وقطاع أمن القاهرة والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والادارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالاضافة الى منظومة أمان.

يسلط المعرض الضوء على حجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الادارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الاثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية .

ويشهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالاضافة الى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس.