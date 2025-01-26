مسؤول أمريكي: كولومبيا رفضت هبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين

أعلن مسؤول أمريكي أن كولومبيا رفضت السماح بهبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وأضاف المسؤول أن الطائرتين غادرتا كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعلى متن كل منهما نحو 80 مهاجرا، لكن كولومبيا رفضت استقبالهم، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بحملة واسعة لطرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وهو ما بدأ بتنفيذه بعد تنصيبه رئيسا في ولايته الثانية، حيث أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى البلاد.