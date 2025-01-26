خيمينيز وأيوبي على رأس تشكيل فولهام ضد مانشستر يونايتد

أعلن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام، التشكيل الأساسي الذي يواجه به ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعبه" كارفين كوتيدج" في المباراة التي تجمع بينهم.

يطمح راؤول خيمينيز ورفاقة الي الانتصار اليوم، والتقدم أكثر في مراكز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل فولهام المركز الـ10 من ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة. ويقع مانشستر يونايتد في المركز الـ13 من ترتيب جدول المنافسة برصيد 26نقطة.

ويقود راؤول خيمينيز نجم فولهام هجوم النادي اللندني في مواجهة مانشستر يونايتد بالمشاركة مع، أليكس إيوبي وهاري ويلسون.

وجاء تشكيل فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كاستانيي – أندرسن – أوغيلومبا – روبنسون.

خط الوسط: لوكيتش – بيرج – سميث روي.

خط الهجوم: ويلسون – خيمينيز – إيوبي.