منتخب مصر يفوز على الرأس الأخضر ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد

حقق المنتخب المصري الأول للرجال لكرة اليد، الفوز على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة "31-24" ضمن منافسات الجولة الختامية من الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة "14-13" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

بهذه النتيجة، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة من نظيره أيسلندا بنتيجة "27-24" في أولى مباريات الدور الرئيسي، بينما فاز على سلوفينيا في الجولة الثانية بنتيجة "26-25".