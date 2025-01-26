الصلاة والمسبحة الوردية.. أكبر راهبة معمّرة في العالم تكشف سر حياتها الطويلة

مع بداية العام 2025 أصبحت الراهبة إينا كانابارو لوكاس أكبر شخص معمر في العالم عن عمر يناهز 116 سنة وذلك بعد وفاة اليابانية توميكو إيتوكا.



الراهبة البرازيلية هي ثاني راهبة كاثوليكيّة تحصل على هذا اللقب بعد الأخت أندريه من راهبات المحبة الفرنسيات والتي توفيت العام 2023 عن 119 عامًا.

تعزو الأخت إينا طول عمرها إلى حياتها المليئة بالصلاة خاصة تلاوة المسبحة الوردية يوميًا، وتقول:

إن سري، سري الكبير، هو الصلاة، أتلو المسبحة الوردية كل يوم من أجل جميع شعوب العالم.

وعندما سُئِلَت مَن هو أجمل شخص قابلته في حياتك؟ أجابت فورًا: الله.

ولدت إينا في 1908 في جنوب البرازيل وكانت صحّتها هشة وخشيت عائلتها ألا تصل إلى مرحلة البلوغ. بدأت حياتها الدينية في سن السادسة عشرة في الأوروغواي في مدرسة كاثوليكية داخلية وفي عام 1928 تلت نذورها الرهبانية مع جماعة راهبات القدّيسة تريزا في مونتيفيديو، ثم عادت إلى البرازيل لتدريس الرياضيات واللغة البرتغالية في مدرسة في ريو دي جانيرو.



وبعد أن كرّست حياتها للتعليم وشاخت تقيم حاليًا في دار للمسنين بالقرب من المركز الإقليمي لرهبنتها.

تجسد الأخت إينا بحسب من يعرفونها فرحة الحياة من خلال إيمانها وانفتاحها على العالم بالإضافة إلى شغفها كبرازيلية بكرة القدم كونها من مشجعي نادي SC Internacional منذ صغرها.



في عام 2018 عندما احتفلت بعيد ميلادها الـ 110 تلقت البركة الرسولية من البابا فرنسيس مع شهادة تفخر بها ومعروضة اليوم على جدران كنيسة الراهبات.