استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط لليوم الثاني على التوالي استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، حيث شهد اليوم الثاني على التوالي استمرار أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن اللجان تعمل بشكل مكثف لفحص أوراق امتحان مادة العلوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتور إيمــــن الشهــابي، موضحًا أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ ٣٣ ألفًا و٤٣٩ طالبًا، منهم ٣١ ألفًا و٧٤٩ طالبًا رسمي عربي و١٦٩٠ طالبًا رسمي لغات.

وأضاف أن العينة العشوائية التي تم فحصها بلغت ٢٧٠٧ ورقة امتحانية، تم اختيارها من بين ١٦٧ لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه بناءً على توصيات اللجنة المشكلة، تم إعادة توزيع بعض الدرجات لصالح الطلاب، بهدف رفع نسبة النجاح في مادة العلوم إلى أكثر من ٨٠%، وسيتم أيضا إعادة توزيع الدرجات للعينة.

وأكد "عمــــارة" حرص محافظ دمياط على تحقيق العدالة والشفافية في عملية التصحيح، وضمان حصول جميع الطلاب على حقهم كاملاً.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم دمياط، اليوم، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم اعلان الكشوف المجمعة للنتائج على لوحات الإعلانات بجميع المدارس بنسبة نجاح ٩٧٪؜.

وأكد "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على حرص المديرية على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج بهذه الطريقة يضمن سهولة ويسر الاطلاع عليها.

كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المديرية بشأن منع تجميع أي مبالغ مالية تحت اي مسميات للحصول على النتائج أو نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق الطلاب وحفاظًا على النظام العام.