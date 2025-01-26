مصطفى فتحي يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في شباك الأهلي

سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في مرمى الأهلي بالمباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف مصطفى فتحي من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تقدم الفريق السماوي في الدقيقة 18 من بداية اللقاء عن طريق النيران الصديقة سجله رامي ربيعة لاعب الأهلي بالخطأ في شباك محمد الشناوي.

واشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - ياسر إبراهيم

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد

خط الهجوم: كريم الدبيس - إمام عاشور - حسين الشحات

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.