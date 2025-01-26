بالصور.. سكرتير مساعد الأقصر يشارك في احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

شارك اللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

احتفالية الإسراء والمعراج

وشهد حضور فعاليات الاحتفالية، كلًا من الشيخ علي صديق مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأقصر.

وشملت الاحتفالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، وخطبة للشيخ علي صديق مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمين.

ومن جانبه، نقل السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، تهنئة المهندس عبدالمطلب عمارة لأهالي الأقصر بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن ينعم علي مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار.

الأزهر الشريف يرد على في معجزة الإسراء والمعراج

وكانت المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، والتي يقدر عددها أكثر من 11 ألف معهد، قد نظمت احتفالات وندوات دينية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تحت شعار (الإسراء والمعراج آية ومعجزة )، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية لرعاية الطلاب والإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف.

وشارك رجال الدين وعلماء الوعظ وقيادات المناطق الأزهرية، بكلمات في طابور الصباح وبالندوات بهدف نشر الوعى لدى طلاب وطالبات الأزهر الشريف، وتأكيداً على أن معجزة الإسراء والمعراج حديثًا قرآنيا واضحًا صريحًا يفند كل الأحاديث التي أثارها البعض بغرض التشكيك فيها، بجانب التأكيد على أن قدر الأزهر الشريف أن يكون هو حائط الصد ضد تلك الحملات التي تستهدف تشكيك الناس في ثوابت دينها.

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احتفالية الإسراء والمعراج (5)

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