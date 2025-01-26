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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم ميني باص ونصف نقل بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم ميني باص وسيارة نصف نقل بطريق (المنصورة - جمصة الساحلي) امام قرية السلسول مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة السير أمام المارة .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميني باص وسيارة نصف نقل ووجود مصابين أمام قرية السلسول "دائرة المركز".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث و5 سيارات اسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

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