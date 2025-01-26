الدوري الإنجليزي.. هويلاند يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

أعلن البرتغالي روبن أموريم تشكيل فريقه الذي يواجه به خصمه فولهام في الجولة الـ23 من عمر منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد قليل على ملعب كارفين كوتيدج.

و يسعى الشياطين الحمر لتصحيح وضعهم وحصد الثلاث نقاط اليوم في مباراة صعبة خارج الديار على ملعب “كارفين كوتيدج”، ويقع مانشستر يونايتد في المركز الـ13 من ترتيب جدول المنافسة برصيد 26 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الـ10 من ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة.

يقود النجم الدنماركي راسموس هويلاند هجوم الشياطين الحمر ويشاركه في الهجوم، أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت – ماجواير – مارتينيز – دالوت.

خط الوسط: أوجارتي – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ديالو – هويلاند – جرناتشو.