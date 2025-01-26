وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لقاءً مع الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة.

تناول الاجتماع، اعتماد مكتب شباب المعرفة المصري تنسيقًا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واتساقًا مع رؤية مصر 2030، واعتماد خطته لتمتد لثلاثة سنوات، بالإضافة إلي تناول جهود التوعية المعرفية.

كذلك مناقشة مجالات تعزيز المعرفة وبناء قدرات الشباب من خلال البرامج والمبادرات المشتركة، تبادل الخبرات والمعرفية، وبحث آليات العمل على مبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالسيد الدكتور جمال بن حويرب، مثنيًا على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة الكبير في العديد من الأمور الهامة التي تخدم الشباب المصري بصفة عامة والمجتمع ككل.

لفت الوزير إلى أن تعامل الوزارة مع مختلف القطاعات المجتمعية المحلية والإقليمية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تعمل علي تنمية قدرات الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المعرفية، وأيضاً نشر ثقافة المعرفة والبحث العلمي بين الشباب، وربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية، وذلك من خلال مكتب شباب المعرفة المصري بالوزارة تعاوناً وتنسيقًا مع المؤسسة والجهات المعنية.