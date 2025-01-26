ضبط "فقوسة" المتهم باستدراج طفلة والتعدي عليها جنسيا في الدقهلية

القى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض على ميكانيكي سيارات بعد بلاغ ربة منزل اتهمته باستدراج نجلتها الطفلة القاصر، والتعدي عليها جنسيا وملامسة مواطن عفتها، بقطعة أرض فضاء بمنطقة الجلاء، مبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من "عزة.ي.م"،29 عاما، ربة منزل ومقيمة بشارع الجلاء "دائرة القسم، وبرفقتها نجلتها "م"، 7 سنوات ومقيمة طرفها بذات العنوان، بقيام "محمد.ص.أ.ع"، وشهرته "فقوسة"، 38 عاما، ميكانيكي سيارات،بإستدراج نجلتها الطفلة الى قطعة ارض فضاء كائنة بذات العنوان والتحرش بها جنسيا وملامسة مواطن عفتها .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

بإجراء الكشف الجنائي على المتهم تبين سابقة اتهامه فى 9 قضايا (ضرب شروع فى قتل- سلاح أبيض) آخرهم القضية 13353 جنح قسم اول المنصورة ضرب وإحداث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1853 لسنة 2025 جنح قسم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.