ضبط 1800 لتر زيت مجهول الهوية في دمياط

تمكنت مديرية التموين في دمياط من ضبط 1800 لتر زيت مستعمل ومجهول المصدر بأحد مخازن تجميع الزيوت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالرقابة المستمرة على المنشآت الغذائية واحكام الرقابة على تلك المنظومة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى أسفرت عن ضبط ١٨٠٠ لتر زيت مستعمل بأحد مخازن تجميع الزيوت الهالكة من المطاعم مجهولة المصدر، كما تبين عدم حصول المخزن على ترخيص او تعاقد مع مصنع مرخص لإنتاج الصابون وليس الصناعات الغذائية.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة و التحفظ على كميات الزيوت التى تم ضبطها.

ناقش الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط مع رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة حيث ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و أسامة مصيلحى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكي بدمياط.

و استهل " محافظ دمياط " اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الاستهلاكية فى تنفيذ خطة الدولة واستراتجيتها نحو توفير السلع بجودة عالية وبأسعار بأقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق للتخفيف عن كاهلهم.

وبحث " المحافظ " سُبل تحقيق الاستفادة القصوى من الجمعيات الاستهلاكية القائمة من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيزها بالمواد الغذائية الأساسية، و كذلك إقامة جمعيات جديدة تغطية المناطق الغير مخدومة بتلك الخدمات للوصول إلى جميع المواطنين بكافة المناطق.

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بالجمعيات الفئوية و التحديات التى تواجه تلك المنظومة، حيث أكد " محافظ دمياط " على التنسيق التام لوضع حلول لكافة التحديات والمعوقات