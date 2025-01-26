سكرتير عام البحيرة يشهد احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، احتفالية ذكرى الإسراء والمعراج التي نظمتها مديرية أوقاف البحيرة، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة دمنهور.

حضر الاحتفال الشيخ السيد عبد المجيد - وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والشيخ عبد المجيد الكرماني- مدير شئون الإدارات بالأوقاف، أحمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأزهر والأوقاف، وحشد كبير من أهالي المدينة.

وبدأت الفعالية بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف ندا، تبعتها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد، حيث تناول خلالها معاني ودروس معجزة الإسراء والمعراج، مؤكدًا أنها من أعظم المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت بمثابة تكريم إلهي للنبي الكريم وتخفيفًا لحزنه وألمه.

وأشارإلى القيم السامية التي تحملها هذه المناسبة، من تعزيز الوحدة والسلام والمحبة بين الناس، كما أوضح أن الإسراء والمعراج تذكرنا بالصبر والثبات على الحق، والثقة بالله، وأن الشدائد يعقبها الفرج.

كما تناول وكيل وزارة الأوقاف الدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة، مؤكدًا على أهمية التوكل على الله والعمل الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة.



وفي ختام الاحتفالية، قدم المبتهلان كامل الفخراني وأحمد أبو رحمة مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي أضفت أجواء روحانية مميزة، وعبرت عن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستحضرت المعاني الإيمانية العميقة لهذه المناسبة العطرة.

وهنأت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وقيادات المحافظة، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، داعين الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.