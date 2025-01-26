ضبط مصنع ينتج عصائر فاسدة داخل مزرعة دواجن بطوخ

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، مصنع للعصائر بدون ترخيص، داخل مزرعة دواجن بناحية مركز طوخ، في محافظة القليوبية، وجرى التحفظ على المكان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في بيان لها، اليوم، إن لجنة تفتيشية بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شنت حملة على أحد مصانع العصائر غير المرخصة المختبئة داخل إحدى مزارع الدواجن بطوخ.

أسفرت الحملة التي شارك فيها الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحية بطوخ، و محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية عن ضبط 307 كراتين عصائر فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات بخواصها الطبيعية.

كما جرى ضبط 35 كجم سكر، وتبين أن التصنيع يتم بداخل مزرعة دواجن وجاري العرض على النيابة للنظر والتصرف في القضية.

ضبط عصائر فاسدة

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