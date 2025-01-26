محرز يقود الأهلي ويكتسح الرياض بخماسية نظيفة في الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي فوز ساحق على نظيره الرياض بنتيجة 5-0 في المباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح إيفان توني التسجيل مبكرًا للأهلي في الدقيقة 4 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز، وأضاف زياد الجهني الهدف الثاني في الدقيقة 60 بصناعة من ميريح ديميرال وعزز روبيرتو فيرمينو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63 بصناعة فرانك كيسي وواصل إيفان توني تألقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 واختتم رياض محرز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 88 بعد تمريرة من الحارس إدوارد ميندي.

بهذا الانتصار الكبير، يواصل الأهلي تقديم أداء مميز ويعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى الرياض خسارة ثقيلة في مشواره بالدوري، المباراة أكدت قوة الأهلي الهجومية وسيطرته المطلقة على اللقاء.