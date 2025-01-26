بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري بالتعادل الإيجابي مع الأهلي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز رامي ربيعة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 18 ومصطفى فتحي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعةفي الدقيقة 52 السلوفيني جراديشار في الدقيقة 53 .

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - ياسر إبراهيم

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد

خط الهجوم: كريم الدبيس - إمام عاشور - حسين الشحات

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي