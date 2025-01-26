وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشارك بصلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد

أقيمت اليوم في كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الإريترية أسمرة صلوات تنصيب المطران أبونا باسيليوس بطريركًا لكنيسة التوحيد الأريترية، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة التي تأسست عام ١٩٩٧ من خلال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في صلوات التنصيب وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من مختلف الكنائس.

تكون الوفد القبطي من أصحاب الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، حيث قدموا التهنئة لقداسة البطريرك الجديد باسم قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية.