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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين غزل المحلة وسيراميكا في الدوري

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وسيراميكا المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والفاعلية الهجومية على المرمى، لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا 

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المرتبة الرابعة وفي رصيده 16 نقطة.

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