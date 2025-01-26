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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم بهدفين في الشوط الأول

تقدم الانتر
تقدم الانتر
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 تقدم فريق انتر ميلان على نظيره ليتشي بهدفين للا شيء، خلال الشوط الاول على ملعب " فيا ديبل ماري" في إطار الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الايطالي.

 استحوز فريق انتر ميلان على الكرة وفرض اسلوبه على مضيفه ليتشي حيث افتتح دافيد فراتيسي التسجيل للانتر مبكرًا في الدقيقة السادسة بعد أن تلقى الكرة والمرمى خالي من ماركوس تورام بعد مراوغة رائعة من الفرنسي لخط الدفاع. 

حتى عاد وسجل دافيد فراتيسي الهدف الثاني، ولكن الغاه الحكم بداعي التسلل  ليعود النجم الارجنتيني لوتارو مارتينيز ويسجل الهدف الثاني لفريق الانتر بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى لتسكن شباك ليتشي. 

يحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 47 نقطة، بمباراة واحدة أقل عن المتصدر نابولي. ويقع فريق ليتشي في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

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