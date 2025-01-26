انطلاق مبادرة معًا دمياط الجديدة أحلى

أعلن المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد عن إنطلاق فعاليات مبادرة "معا..دمياط الجديدة أحلى"، بمشاركة شباب المدينة طلاب المدارس والجامعات فى أعمال التجميل والتشجير والنظافة بالمدينة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

أوضح رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق روح جديدة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعميق قيم الولاء والإنتماء لدى أبناء المدينة.

أشار رئيس الجهاز، إلى مشاركة (46) طالبا وطالبة من أبناء المدينة فى فعاليات المبادرة.

أضاف رئيس الجهاز، أن الجهاز قام بتوفير الأدوات والدهانات والأشجار التى يقوم الطلاب بتشجيرها فى أعمال المبادرة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة والإستفادة من طاقات أبنائنا من الطلاب في أعمال التنمية والتطوير والحفاظ على المظهر الجمالى والشكل الحضارى للمدن الجديدة .

أعلن اسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء مدينة دمياط الجديدة عن غلق باب التقدم للاشتراك في (بطولة الكرة الخماسية) ضمن مهرجان "أجازة سعيدة في دمياط الجديدة" حيث سيتم تنظيم بطولة لكرة القدم الخماسية بين شباب المدينة، على ملعب "أكاديمية كامبوس" بالحى الخامس بالمدينة، تتضمن "ثمانية فرق" بأسبقية التسجيل بالأمانة الفنية للمجلس بمقرالجهاز خلال الفترةمن 16 يناير حتى22 يناير الجارى ،يشترط أن يكون للاعبين الراغبين في المشاركة محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي، وبحد أقصى "عشرة لاعبين"لكل فريق، ويطبق القانون الدولى للعبة، مضيفا أن المجلس رصد مكافأت وجوائز مادية وعينية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمميزين بالبطولة حيث تصل قيمة جائزة الفريق صاحب المركز الأول ١٠ آلاف جنيه وميداليات ذهبية والمركز الثاني ٨ آلاف جنيه وميداليات فضية والمركز الثالث ٦ آلاف جنيه وميداليات برونزية .

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن الفعالية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والإهتمام والعنايةبالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى