الأهلي وبيراميدز.. محمود البنا يطرد أحمد توفيق

اشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز في مباراة الأهلي التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.

يذكر أن بيراميدز يتقدم بهدف عن طريق النيران الصديقية سجله رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى محمد الشناوي عند الديقية 18.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - ياسر إبراهيم

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد

خط الهجوم: كريم الدبيس - إمام عاشور - حسين الشحات

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

يحل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.