ردًا على ترامب.. قيادي بمستقبل وطن: نقل الشعوب ليس حلًا للصراعات بل جريمة في حق الإنسانية

أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، رفضه للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى الموقف الثابت والواضح الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، ورفضه رفضًا قاطعا لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.



وقال “الحبال” في تصريحات صحفية له اليوم، إن نقل الشعوب ليس حلاً للصراعات، بل جريمة في حق الإنسانية والعدالة، والحديث عن ترحيل الفلسطينيين محاولة بائسة لطمس هوية شعب يمتلك شرعية الأرض والتاريخ.



وأضاف أن من يعتقد أن الحل في التهجير، يجهل أن الأرض تحمل ذاكرة أصحابها ولا تنسى من رُوِّي ترابها بالدماء، والمقترحات التي تهدف لتفريغ فلسطين من أهلها هي مجرد محاولات لإعادة إنتاج الظلم.



وأشار إلى أن التاريخ سيظل شاهداً أن من اقترح ترحيل الفلسطينيين لم يدرك أن الكرامة والشرف يسكنان الأرض التي لا تُباع، والوطن يُزرع في القلوب قبل الأرض، ومن لا يفهم ذلك لا يستطيع كتابة فصل جديد للسلام.

ولفت إلى أن من يتحدث عن نقل شعبٍ بأكمله، يتجاهل أن الجذور الراسخة لا تُقتلع، وأن الأوطان لا تُستبدل بخرائط وهمية.