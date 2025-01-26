محافظ البحيرة تُكرم أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية والمكتب الإعلامي

كرمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية وأعضاء المكتب الإعلامي بالديوان العام، تقديرًا لدورهم الفعال خلال الفترة الماضية، في إطار حرص المحافظة على تكريم الكفاءات والكوادر المتميزة التي ساهمت في تحقيق إنجازات ملموسة بالمحافظة

ومنحت الدكتورة جاكلين عازر، شهادات تقدير لأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، بعد تحقيقهم نسب انجاز متميزة على مستوى الجمهورية لعام 2024 في الاستجابة والرد على الشكاوى الواردة بإجمالى عدد الشكاوى 13608 شكوى.

وأشادت محفظ البحيرة، بجهود الفريق وذلك بعد تصدر المحافظة مركزاً متميزاً ضمن الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2024 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحل شكواهم.

كما قامت الدكتورة جاكلين بتكريم أعضاء المكتب الإعلامي للمحافظ بالديوان العام، بقيادة الأستاذ حازم البنا لجهودهم المتميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين عبر رسائل الصفحة الرسمية والسويشيال ميديا تحسين الأداء الإعلامي وتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين.

وفي ختام التكريم، اعربت محافظ البحيرة عن تطلعها إلى استمرار هذه الجهود المثمرة، داعية الجميع للعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها المحافظة في كافة المجالات.