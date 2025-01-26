حصاد اليوم الثالث لجناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض الكتاب

شهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا في ثالث أيام معرض الكتاب الدولي.

حيث استضاف الكاتب عمرو عبدالحميد، والذي أطلق أحدث أعماله، وهي رواية «واحة اليعقوب».

ويعد الكاتب عمرو عبدالحميد، المؤلف المصري الأكثر مبيعا في الوطن العربي، حيث حققت روايته «أرض زيكولا» انتشارًا كبيرًا.

كما استقبل الجناح على مدار اليوم، رواد المعرض من الشباب.



أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب ب16 إصدار جديد

يشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم في مصر، واسم الكاتبة المبدعة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الندوات الثقافية وصالونات ثقافية بمكانها في المعرض بالتعاون مع عصير الكتب خلال أيام المعرض.

