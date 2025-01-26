1 فبراير.. غرفة الصناعات الهندسية تفتتح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي

كشفت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس عن انطلاق المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية في الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر في صالتين بالمعرض وهما صالح و 1 و 2 بمشاركة 210 شركة عارضة برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

وقال محمد المهندس، ان هذه النسخة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤ وتم بالفعل تحقيق اكثر من فرصة للتعاون بين المصنعين ووجدنا طلبا كبيرا على اقامة النسخة الثانية من المعرض بهدف تحقيق تكامل اقتصادي وصناعي بين الشركات و المصنعين وبالفعل تراجعت الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية و مستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين و بعضهم.

واضاف ان جميع العارضين وتكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم و المساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده عن ١٥ الف مشارك يمثلون ١٥ الف منشأة صناعية هندسية في مصر.

ودعا المهندس جموع المصنعين لزيادة المعرض و الاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع الهام مؤكدا ان المعرض مفتوح لزيارة الجميع بدون استثناء ومجانا لجميع الزوار.