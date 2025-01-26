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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يقود الخليج للفوزعلى الأخدود في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف
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نجح فريق الخليج  الذى يلعب له المحترف المصرى محمد شريف، في تحقيق فوز مهم على مضيفه الأخدود بنتيجة 2-1 في المباراة  ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح صالح أبو الشامات التسجيل للخليج في الدقيقة 66 بعد تمريرة حاسمة من عبد الله السالم وعزز محمد شريف النتيجة للخليج في الدقيقة 69 بصناعة من بيدرو ريبوتشو.

وسجل خالد السميري هدف تقليص الفارق للأخدود في الدقيقة 90+5، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

بهذا الانتصار، يضيف الخليج ثلاث نقاط مهمة لرصيده، بينما يستمر الأخدود في محاولة تحسين نتائجه في المباريات المقبلة.

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