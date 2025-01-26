الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على الرأس الأخضر ببطولة العالم لكرة اليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد علي نظيره الرأس الأخضر في الشوط الأول بنتيجة 14/13 في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، والفوز يضمن للفراعنة تذكرة التأهل إلى دور الثمانية بدون الدخول في حسابات.



وفاز منتخب مصر على سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بنتيجة 26-25، بينما خسر من أيسلندا في الجولة الأولى بنتيجة 27-24.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة لحسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.