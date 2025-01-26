ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على الرأس الأخضر ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم منتخب مصر لكرة اليد  علي نظيره الرأس الأخضر في الشوط الأول بنتيجة 14/13 في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، والفوز يضمن للفراعنة تذكرة التأهل إلى دور الثمانية بدون الدخول في حسابات.


وفاز منتخب مصر على سلوفينيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بنتيجة 26-25، بينما خسر من أيسلندا في الجولة الأولى بنتيجة 27-24.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة لحسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

الشرط الأول منتخب مصر الرأس الأخضر منتخب مصر لكرة اليد الدور الرئيسي ببطولة العالم