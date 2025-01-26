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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة اقتحام أحد المطاعم السياحية في الجيزة

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الإدعاء بقيام أحد رجال الشرطة وقوة مرافقة له باقتحام أحد المطاعم السياحية الكائنة بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بوجود ملهي ليلي كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة به نشاط غير مشروع، يتمثل في الإخلال بالآداب العامة.

وبتاريخ 12 الجاري عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الملهى المشار إليه، وأمكن ضبط (عدد 4 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بالتحريض على الفسق والفجور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي