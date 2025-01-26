الأمن يكشف حقيقة اقتحام أحد المطاعم السياحية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الإدعاء بقيام أحد رجال الشرطة وقوة مرافقة له باقتحام أحد المطاعم السياحية الكائنة بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بوجود ملهي ليلي كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة به نشاط غير مشروع، يتمثل في الإخلال بالآداب العامة.

وبتاريخ 12 الجاري عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الملهى المشار إليه، وأمكن ضبط (عدد 4 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بالتحريض على الفسق والفجور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .