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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"موسيقى المعرفة".. جولة بستان الإبداع الحادية والثلاثين في رحاب معرض الكتاب|صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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في جولته الحادية والثلاثين نظم مشروع بستان الإبداع تحت عنوان "موسيقى المعرفة"، يوماً فنياً وثقافياً بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بمشاركة أكثر من 30 طفلاً من المرحلتين الإبدتدائية والإعدادية.
المشروع أحد المبادرات المجتمعية والثقافية التي أطلقها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشرف عليه الفنان محمد كمال يعاونه فريق من العاملين بالقطاع، وبدأ اليوم بجولة فى أروقة معرض الكتاب مع أكثر من ثلاثين طفلاً من الزهور الكشفية بالجيزة أعقبها ورشة فنية أمام قاعات المحاضرات، حيث إنطلق الأطفال بألوان الأكريلك على الأسطح الورقية في مزج الحرف العربي بالكتب وقصاصات المجلات لتجسيد موسيقى المعرفة عبر مجموعة من الألوان البهيجة الناجمة عن الإحساس بروعة الثقافة.
أعقب الورشة محاضرة للفنان محمد كمال تحت عنوان "الفنون التشكيلية وعلاقتها بالمجتمع" ً بحضور ومشاركة الأطفال أنفسهم لتكتمل الدائرة المعرفية والإبداعية، وقد عرض الفنان مشواره مع ثقافة وإبداع الطفل المصري عبر عشرين عاماً، وفي الختام تقرر تنظيم جولة ثانية للمشروع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الخامس من فبراير ٢٠٢٥م.

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