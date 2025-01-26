ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

