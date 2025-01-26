قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة فتاة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتها بتهديد شاب بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة به، بهدف ابتزازه ماليًا، وذلك في القضية رقم 2635 لسنة 2024 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 941 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

رئيس المحكمة

السجن 5 سنوات لفتاة هددت شابًا بنشر صور فاضحة له في بورسعيد

وتعود أحداث القضية إلى اتهام فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، والمقيمة بمنطقة السلام تمليك، قسم المناخ ببورسعيد، خلال شهر أكتوبر 2023 بتهديد شابًا بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة به، حيث أرسلت المتهمة تهديداتها عبر رسائل مكتوبة ومقاطع صوتية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليه رسائل إلكترونية عديدة دون موافقته، واستخدمت حسابًا خاصًا على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ما اعتبرته النيابة اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وانتهاكًا لخصوصية المجني عليه.

وأفاد المجني عليه في شهادته أن المتهمة هددته بإرسال الصور والمقاطع المصورة المسيئة له إلى أفراد عائلته ومديره في العمل، وطلبت منه مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشرها، كما شهد ظابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن التحريات أثبتت قيام المتهمة بالتهديد والابتزاز باستخدام حسابها الشخصي ورقم هاتفها، وشهد ظابط من مكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الفحص الفني أكد وجود الرسائل والمقاطع الصوتية التي تضمنت التهديدات الموجهة للمجني عليه.

كما أظهر تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود محادثات بين المتهمة والمجني عليه تضمنت عبارات تهديد مكتوبة ومقاطع صوتية تؤكد ارتكاب المتهمة للواقعة.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.