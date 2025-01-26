وزير التعليم يعتمد عددًا من القرارات الإدارية الجديدة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة، حيث تم إسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

كما شملت القرارات تعيين شيرين حمدي مستشاراً للوزير لشئون المعاهد القومية، وتعيين الدكتور مدحت هلال مستشاراً للتطوير الإداري.

وكانت قد أفادت مصادر في الوزارة أمس، أن شيرين حمدي تقدمت باعتذار عن منصبها كمستشار للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالإضافة إلى إشرافها على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ليُكلف الدكتور أحمد المحمدي بتولي مهام هذا المنصب.