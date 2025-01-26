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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

50 مليون جنيه استثمارات.. محافظ قنا يعلن خطة لتحويل المحافظة إلى نموذج بيئي مستدام

احتفال اليوم العالمي
احتفال اليوم العالمي البيئة في قنا
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شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال باليوم الوطني للبيئة 2025.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون البيئة والمجتمع، والعميد محمد الكومي، المستشار العسكري، والحسيني محمد، مدير جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح محافظ قنا خلال كلمته أن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة يعكس نموذجًا للعمل المشترك الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن من خلال ترشيد استهلاك المياه، والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة في كافة القطاعات، وتشجيع الزراعة العضوية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات بمختلف أشكالها، بما يسهم في جعل مدينة قنا أكثر استدامة وخضرة.

كما أعلن محافظ قنا تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه للاستثمار في القطاع البيئي بالمحافظة، ويتضمن ذلك إنشاء 21 حديقة عامة، وتحويل بعض المصالح الحكومية للعمل بالطاقة المتجددة وصولًا إلى تعميم هذا النهج، وإنارة الشوارع بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تطوير محطة الصالحية للفرز وإعادة تدوير المخلفات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون البيئة والمجتمع، أن الجامعة تسعى إلى إعداد أجيال قادرة على التكيف مع متطلبات البيئة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتنظيم برامج توعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال الخضراء، وتحفيز مراكز البحوث لتقديم حلول بيئية مبتكرة.

من جانبه، أوضح مدير جهاز شؤون البيئة أن الجهاز يركز على توعية المواطنين بمخاطر التلوث البيئي بأشكاله المختلفة، وذلك عبر حملات توعية مستدامة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

وفي ختام الاحتفالية، وجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بتنظيم مسابقة تحمل شعار "أجمل قرية وأجمل شارع"، داعيًا إلى التوسع في زراعة الأشجار والحد من قطعها، في إطار مبادرة "قنا مدينة خضراء".

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