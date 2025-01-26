مصر أكتوبر: تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين مرفوضة.. والدولة تحمل القضية على عاتقها

ثمن المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، جهود الدولة المصرية في دخول المساعدات إلى قطاع غزة، معتبره تأكيدا على نجاح جهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأكد «حلمي» في بيان له، أن جميع القوى السياسية ترفض رفضًا باتا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى الموقف الثابت والواضح الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، ورفضه رفضًا قاطعا لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

ولفت، نائب رئيس مصر أكتوبر، إلى أن مصر دائما كانت تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، كما تعتبرها قضية مصرية، وأنها لم تدخر جهدًا في دعم القضية في مختلف المحافل الدولية التي دعت لها أو شاركت فيها.

وأشاد، بحجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، سواء الجهود السياسية أو الإنسانية المكثفة من خلال دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني لتخفيف المعاناة عنه، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، كما ناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته.