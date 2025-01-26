محافظ قنا: تطوير مركز خدمات المستثمرين لتحويله إلى منصة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مركز خدمات المستثمرين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، وبحث سبل تطوير دور المركز من مجرد تقديم الخدمات إلى أن يصبح مركزًا لجذب المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد علي الكبير، مدير المركز، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار، وتسعى إلى توفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين، وحل العقبات التي تواجههم، مع تقديم كافة الخدمات اللازمة لدعم المشروعات الاستثمارية.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ بضرورة إنشاء مقر لائق لاستقبال المستثمرين، يضم جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى شاشة تفاعلية تعرض الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة للاستثمار، فضلًا عن توفير أدلة استرشادية تُسهل على المستثمرين بدء مشروعاتهم.

وأشار " عبدالحليم " إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على تحديث الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد المستثمرين على بدء أعمالهم خلال فترات زمنية قصيرة، مما يسهم في تحسين الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب.

وفي سياق متصل، عاين محافظ قنا، المقر المقترح لفرع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مجمع خدمات المستثمرين، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية بالمحافظة.

وأوضح مدير مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، أن المركز يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمرين، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، مثل هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثل عن المحافظة لتيسير التواصل مع المستثمرين.