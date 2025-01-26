عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك بـ"انهيار دولة الموحدين" بمعرض الكتاب

يشارك النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكتاب "انهيار دولة الموحدين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٥.



وكتاب "انهيار دولة الموحدين" للنائب والكاتب عمرو عزت، يتناول دراسة تاريخية عميقة عن الأسباب التي أدت إلى سقوط دولة الموحدين، التي كانت واحدة من أقوى الدول الإسلامية في شمال إفريقيا والأندلس خلال العصور الوسطى.

والكتاب يركز على الفترة الزمنية التي شهدت ضعف الدولة وتفككها، موضحًا العوامل السياسية والعسكرية والاجتماعية التي ساهمت في انهيارها.

ويتميز الكاتب بأسلوبه السهل والواضح الذي يجمع بين التحليل الأكاديمي والسرد التاريخي المشوق، واستخدام المصادر التاريخية المتنوعة، بما في ذلك الوثائق العربية والأجنبية، وتحليل معمق للعوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى انهيار الدولة.

ويسعى الكاتب من خلال هذا العمل إلى تسليط الضوء على الدروس والعبر المستفادة من هذا السقوط التاريخي، مع الإشارة إلى أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في استدامة الدول.

ويشهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا منذ اليوم الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، حيث استقبل عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة ووفد من شباب جامعة بنها.

كما توافد على الجناح عددًا من رواد المعرض من الشباب، وقام أعضاء التنسيقية بتعريف الشباب بالتنسيقية.