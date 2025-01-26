بمشاركة "كوكا".. لوهوفر يفقد ثلاث نقاط جدد في الدوري الفرنسي

حقق فريق بريست فوزًا ثمينًا على مضيفه لوهوفر الذي يلعب له المحترف المصري أحمد حسن كوكا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق لودوفيتش أجورك في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم.

المباراة لم تشهد أحداثًا بارزة أخرى، حيث حافظ بريست على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وقد شهدت المباراة مشاركة المحترف المصري أحمد حسن كوكا في بداية الشوط الثاني فى الدقيقة 45.

بهذا الفوز، يحصد بريست ثلاث نقاط مهمة تعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى لوهوفر خسارة جديدة في مشواره بالدوري يقبع بها فى ذيل ترتيب الدورى الفرنسي.