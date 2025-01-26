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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة "كوكا".. لوهوفر يفقد ثلاث نقاط جدد في الدوري الفرنسي

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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حقق فريق بريست فوزًا ثمينًا على مضيفه لوهوفر الذي يلعب له المحترف المصري أحمد حسن كوكا  بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق لودوفيتش أجورك في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم.

المباراة لم تشهد أحداثًا بارزة أخرى، حيث حافظ بريست على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وقد شهدت المباراة مشاركة المحترف المصري أحمد حسن كوكا في بداية  الشوط الثاني فى الدقيقة 45.

بهذا الفوز، يحصد بريست ثلاث نقاط مهمة تعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى لوهوفر خسارة جديدة في مشواره بالدوري يقبع بها فى ذيل ترتيب الدورى الفرنسي.

أحمد حسن كوكا لوهوفر بريست منافسات الدوري الفرنسي ذيل ترتيب الدورى الفرنسي فريق بريست