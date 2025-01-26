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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي للسيدات يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك في الدوري|صور

جانب من مران البنك
جانب من مران البنك الأهلي للكرة النسائية
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اختتم فريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق، تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، ضمن المباريات المؤجلة للجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

ويدخل البنك الأهلي للسيدات المباراة محتلا للمركز السادس بمجموع 28 نقطة، جمعها من خلال 12 مباراة خاضها، فاز في 9 مباريات منها وخسر في مواجهتين، وسدد لاعباته 48 هدفا في شباك منافسيه فيما تلقت شباكه 8 أهداف.

وفي المقابل يحتل نادي الزمالك للمباراة، المركز الخامس بمجموع 30 نقطة جمعها من خلال  13 مباراة فاز في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسددت لاعباته 50 هدفا، فيما تلقت شباكه 12 هدفا .

,تستكمل غدا الاثنين، المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر والسابعة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تم تأجيل العديد من المباريات من دوري الكرة النسائية بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

حيث تم تعديل مباريات يوم ١٣ يناير الماضي لتقام غدا الاثنين الموافق ٢٧ يناير .

وقد جاءت المباريات المؤجلة كالاتي:

الاهلي x زد

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك 

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

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