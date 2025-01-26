روما يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوز مثير على مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح أودينيزي التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق لورينزو لوكا بصناعة ساندي لوفريك، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، عاد روما بقوة حيث سجل لورينزو بيليجريني هدف التعادل في الدقيقة 50 من ضربة جزاء .

في الدقيقة 64، أضاف أرتم دوبياك هدف الفوز من ضربة جزاء ثانية لصالح روما، ليمنح فريقه النقاط الثلاث في مواجهة صعبة.

بهذا الفوز، يعزز روما موقفه في جدول الترتيب فى المركز التاسع بـ 30 نقطة ، بينما يواصل أودينيزي معاناته في تحقيق النتائج الإيجابية حيث تجمد رصيده 26 نقطة فى المركز الـ11.