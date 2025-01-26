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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك بكتابة "علاقات إيجابية" بمعرض الكتاب

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تشارك الدكتورة إيناس دويدار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكتاب "علاقات إيجابية" كيف تبني علاقات ناجحة وسعيدة من منظور علم النفس الإيجابي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٥.
وكتاب "علاقات إيجابية" للدكتورة إيناس دويدار هو جزء من سلسلة "الحياة الطيبة"، ويهدف إلى مساعدة القارئ في بناء شبكة من العلاقات الإيجابية التي تعزز السعادة.

ومن خلال هذا الكتاب، ستتعلم كيفية التعامل مع العلاقات السامة وتطوير استراتيجيات لتعزيز الروابط الإيجابية في حياتك.

وقالت مؤلفة الكتاب :"العلاقات يحدث فيها مشاكل وتحديات مما يجعل بعض الناس لا يرغبون في العلاقات ويتجنبوها أو يدخلوا في تجارب سطحية ، لذلك العلاقات لها طريقة ولا تأتي صدفه، في الكتاب نتحدث من بداية الرحلة وبناء النفس والاختيار بوضوح وشبكة العلاقات المقربة، كما أن الكتاب سوف يغير مفاهيم مغلوطة عن العلاقات، وكيفية التعامل مع العلاقات التي بها مشاكل وتحديات".

ويشهد جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا منذ اليوم الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث استقبل عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة ووفد من شباب جامعة بنها.

كما توافد على الجناح عدد من رواد المعرض من الشباب، وقام أعضاء التنسيقية بتعريف الشباب بالتنسيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب