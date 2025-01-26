بيت الزكاة يطلق أكبر قافلة إغاثة لقطاع غزة.. 305 شاحنات محملة بالمساعدات.. و11 سيارة إسعاف مجهزة

تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلقت اليوم الأحد، أكبر قافلة مساعدات إنسانية من بيت الزكاة والصدقات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية» إلى غزة؛ برئاسة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن هذه هي القافلة العاشرة التي يرسلها للأشقاء في قطاع غزة، في إطار الحملة الدولية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمشاركة وفود دولية من أكثر من ٨٠ دولة حول العالم، وذلك بدعم القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية.

تتضمن القافلة ٣٠٥ شاحنات عملاقة محملة بأكثر من ٦ آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل: الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف؛ بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، والمياه المعدنية، والعصائر؛ فضلًا عن الملابس والبطاطين والسجاد والأغطية، والمنظفات والمطهرات، وألبان الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات للأطفال وكبار السن، وأدوات العناية الشخصية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين الذين تأثروا بشدة بالعدوان الأخير.

حضر إطلاق القافلة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، وأ.د أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأ.د منال عوض، وزير التنمية المحلية، و أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل، وأ.د شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



وتفقدت الدكتورة سحر نصر فعاليات أسبوع الخير، والذي يهدف إلى الوصول لأكثر من 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية ، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة المكفوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، و ملتقى لتوظيف الشباب.

كما حرصت المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري على تفقد القافلة العاشرة ضمن حملة «أغيثوا غزة» والتي تستهدف توصيل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، حيث اطمأنت على أحوال السائقين والتأكد من جاهزيتهم للانطلاق، والشد من أزرهم داعية لهم بالأمن والسلام حتى الوصول إلى أهالينا في غزة.

وبالتوازي مع القافلة الإنسانية، انطلقت فعاليات «أسبوع الخير»، الذي قدم الدعم لـ 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية؛ حيث عرضت 200 ألف قطعة من الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والبطاطين، والألحفة.

كما شملت الفعاليات توزيع 250 طنًا من المواد الغذائية، و20 طنًا من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة بكافة مستلزمات الزواج، إلى جانب تقديم الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكفوفين مثل أدوات الكتابة بطريقة برايل، بالإضافة إلى إقامة ملتقى لتوظيف الشباب ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

من جانبه أكد الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي لـ«بيت الزكاة والصدقات»، أن البيت منذ نشأته يعمل على تحقيق عدة أهداف، أهمها التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، إلى جانب توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية لتصل إلى المستحقين في كل أنحاء الجمهورية؛ وأضاف قائلاً: "في كل خطوة نخطوها نسعى إلى تحقيق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع، ونحرص على توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات مصر"، داعيا الله -تعالى- أن يعين «بيت الزكاة والصدقات» على مواصلة جهوده لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا في مصر وفلسطين، وفي كل مكان، وأن يبارك في كل الأيادي التي امتدت لدعم هذا العمل الإنساني الجليل، راجيًا أن يحل الخير والبركة على الجميع في عام جديد مليء بالسلام.

جديرٌ بالذكر، أن «بيت الزكاة والصدقات» شكَّل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لإعداد القوافل الإغاثية والاستعداد لإعمار غزة؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌فِي ‌تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». [صحيح مسلم].